Andreas Kisser participará do show de Ivete Sangalo no MaracanãReprodução do Instagram

Publicado 18/12/2023 12:29 | Atualizado 18/12/2023 12:38

Rio - Além de Ludmilla, Andreas Kisser, guitarrista da banda Sepultura, também fará uma participação no show de Ivete Sangalo, o "Esquenta da Ivete", no Maracanã, na Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira, dia 20 de dezembro. O anúncio foi feito através do Instagram da cantora baiana, nesta segunda-feira.

"Andreas Kisser, guitarrista da banda Sepultura, está confirmado no Esquenta da Ivete. Vai ser incrível", escreveu Ivete, que retorna ao estádio após 17 anos para iniciar a turnê que celebrará seus 30 anos de carreira, no ano que vem.

O espetáculo será transmitido ao vivo pela TV Globo, como especial de fim de ano da emissora. "Essa coisa do Maracanã tem um tempero do ponto de vista emocional com a minha relação com Rede Globo. A minha carreira eu construí ali dentro. Sempre fui recebida pela porta da frente e de forma muito generosa e acolhedora. Fazer um especial de fim de ano da TV Globo, pra mim, tem um peso muito grande. Um peso bom", disse ela durante uma coletiva de imprensa.