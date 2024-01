Zeca Pagodinho perde todos os contatos da agenda do celular - Reprodução de vídeo

Publicado 02/01/2024 15:36

Rio - Zeca Pagodinho, de 64 anos, fez um pedido aos amigos após seu celular quebrar. Em um vídeo publicado no Instagram, nesta terça-feira, o cantor solicita que os amigos liguem para ele, já que perdeu todos os contatos da agenda.

"Meus amigos … Perdi meu telefone, minha agenda. Se puderem me ligar, pessoas que eu falo sempre para eu criar uma nova agenda aqui. Obrigado", afirma Zeca no vídeo. Na legenda da publicação, a equipe do artista brincou: "Liga pro Zeca! Quem nunca passou por esse perrengue? O celular quebrou e ele perdeu todos os contatos! Só não vale ligar pra cobrar dívida!".

O cantor Arlindinho se divertiu com a situação e avisou. "Amanhã eu ligo, porque hoje todo mundo vai ligar". Os fãs de Zeca também reagiram ao vídeo e até pediram o número do sambista. "Manda o número aí que eu te chamo, meu rei", comentou um admirador do cantor. "Ele é demais", disse outro. "Gente como a gente, Zeca e o melhor", afirmou uma terceira pessoa.







