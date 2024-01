Ricardo Vianna e Lexa - Reprodução/Instagram

Publicado 02/01/2024 15:42 | Atualizado 02/01/2024 15:42

Rio - O atual namorado da cantora Lexa, Ricardo Vianna, acabou se estressando com uma pessoa nos comentários de uma postagem do Instagram. Nesta terça-feira (02), o ator perdeu a paciência ao ser acusado de ter feito um elogio machista à amada.

"Ela não é sua e nem de ninguém. Ela é dela mesma. Ela está com você, é diferente. Típico do homem machista chamar a mulher de gostosa e falar que é dele", escreveu uma internauta após Ricardo chamar Lexa de "minha gostosa" em um post de suas redes.Não demorou para o famoso rebater à crítica da usuária: "Vai pescar e procurar o que fazer. A gente não pediu tua opinião e nem sabe quem você é, então vai procurar serviço. Quem sabe você possa conhecer uma pessoa e amar na vida... Vai entender como é bom. Pessoa amarga, ignorante, burra e recalcada!", esbravejou o galã. Com a repercussão do caso, o artista resolveu apagar a interação de seu perfil na plataforma.Isso não impediu fãs do casal de defenderem o posicionamento do modelo. "O povo da internet se incomoda com cada coisa", contou um seguidor. "Se tá elogiando acham ruim e se tá desmerecendo, também! Vai entender", refletiu outra. "A pessoa é atacada por exaltar a própria mulher. Gente, que isso?", questionou uma terceira. "Pessoal que se incomoda com felicidade alheia é f*da, viu", reclamou mais uma.