Sertanejo João Carreiro morre aos 41 anos após cirurgia no coraçãoReprodução Internet / Douglas Melo Photo

Publicado 04/01/2024 07:46 | Atualizado 04/01/2024 09:10

Rio - O cantor sertanejo João Carreiro, de 41 anos, morreu nesta quarta-feira (03) após passar por uma cirurgia para colocar uma válvula no coração. A informação foi confirmada pelo perfil oficial do artista no Instagram. O artista tinha uma condição cardíaca conhecida como prolapso da válvula mitral (PVM), que é uma alteração na estrutura em uma das válvulas mais importantes do coração.

Francine Caroline, mulher do sertanejo, estava atualizando os fãs sobre o estado de saúde do marido enquanto ele ainda estava passando pelo procedimento. "O coração dele já está funcionando sozinho, com a nova válvula. Começaram o procedimento para fechar a cirurgia", disse Francine, por volta das 17h de quarta, nas redes sociais.

Cerca de duas horas depois, ela pediu orações pelo marido e, na madrugada, informou sobre a morte do cantor. "Minha vida me deixou", escreveu.

Pouco antes de passar pelo procedimento no coração, João havia publicado um vídeo em tom de brincadeira sobre a cirurgia. "Se eu 'empacotar', não quero saber dessa roupinha aqui. Não combina muito comigo isso aqui. É de florzinha", brincou.

De acordo com o comunicado oficial, o corpo de João Carreiro será velado na Câmara Municipal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Em seguida, será encaminhado para Cuiabá, cidade natal de João, no Mato Grosso.

O artista ganhou destaque com a dupla João Carreiro e Capataz, seu antigo parceiro. Em 2009, teve a música "Bruto, Rústico e Sistemático" na trilha sonora da novela "Paraíso", da TV Globo. Já "Xique Bacanizado" estava na trilha de "Araguaia".