Publicado 04/01/2024

Rio - Charles Fricks, o Ademir de "Terra e Paixão", da TV Globo, está radiante com seu retorno aos cinemas. O ator está no elenco do próximo filme de Walter Salles, "Ainda Estou Aqui", uma adaptação do livro homônimo do escritor Marcelo Rubens Paiva.

"Estou muito feliz em poder participar da adaptação deste livro do Marcelo Rubens Paiva para o cinema. É uma linda história sobre a relação do escritor com sua mãe, Eunice Paiva, uma importante advogada que lutou contra a ditadura pelas Diretas Já, pela Constituição, pelos direitos indígenas, e começa a sofrer de Alzheimer. Aliás, a história da família dele se mistura à do Brasil e é uma honra poder ajudar a contar essa história", diz Charles, ao DIA.



O artista, que ainda não pode dar mais detalhes sobre seu personagem nas telonas, também se dedica, neste ano, à Cia Atores de Laura, grupo com o qual foi premiado como Melhor Ator no Prêmio Shell de Teatro pelo monólogo "O Filho Eterno", baseado no romance de Cristovão Tezza e adaptado por Bruno Lara Resende. O novo projeto ainda não tem data para lançamento, mas as atividades iniciam a partir deste mês. "2023 foi um ano intenso e de muito trabalho, mas não estou me preparando para férias. Estou ansioso para os próximos capítulos que 2024 reserva pra mim", afirma.