João Carreiro tratou depressão e TOC - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 04/01/2024 09:37

Rio - O cantor João Carreiro, que morreu na noite desta quarta-feira, após passar por uma cirurgia para colocar uma válvula no coração, precisou se afastar dos palcos para tratar depressão e TOC, Transtorno Obsessivo-Compulsivo. Em entrevista ao "Encontro com Fátima Bernardes", da TV Globo, em 2018, o sertanejo falou sobre o problema de saúde.

"Eu tive depressão e TOC, Transtorno Obsessivo-Compulsivo. Na época, eu fiquei muito mal, mas a dupla, na época, estava no melhor momento da carreira, da nossa fase, e ninguém entendeu aquilo. Até a própria família e amigos próximos também não conseguiram entender, porque resolvi parar mesmo. E quando fui me consultar com o psiquiatra, ele falou assim 'você tem que parar hoje, você não tem condição nenhuma de ir pra estrada'", contou.

Na atração, ele deu mais detalhes sobre o TOC e informou que sua 'repetição' era em imagens e tragédias. "Eu achava que todo mundo me julgava como se eu fosse mentiroso. Eu via as pessoas que eu amava, os próximos me matando, judiando de mim, e aquilo eu achava que era muito real. E as únicas pessoas que eu confidenciava esses fatos eram a minha esposa e o psiquiatra."

João tomou medicamentos para tratar a doença. "Tomei muito anti-drepressivo, ansiolítico, antialucilógeno. E o que me ajudou muito foi a fé em Deus, a religião e a praticar esportes. A família mais perto".