Ana Hickmann detalha primeiro Natal em 25 anos sem presença de Alexandre Correa - Reprodução / YouTube

Publicado 04/01/2024 10:11 | Atualizado 04/01/2024 10:25

Rio - Ana Hickmann, de 42 anos, detalhou aos seguidores como foi passar as festas de fim de ano sem a presença do ex-marido, Alexandre Correa, com quem foi casada por 25 anos. A apresentadora, que denunciou o empresário por violência doméstica em novembro do ano passado , afirmou que, "apesar de muita tristeza", conseguiu sentir-se "em paz" durante o Natal.