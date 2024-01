Scheila Carvalho recria coreografia do Tchan na Bahia - Reprodução/Instagram

Publicado 04/01/2024 12:30 | Atualizado 04/01/2024 13:18

Rio - Scheila Carvalho, 50 anos, recriou em Salvador a coreografia de É o Tchan no Hawaí, sucesso de 1998.

"O #tbschê de hoje faz parte da contagem regressiva pra encontrar vocês novamente Domingo (07/01) tem Tchan 30 anos em Salvador e iremos dançar muito juntos", escreveu a morena na legenda do vídeo, nesta quinta-feira, 4.

A eterna morena do Tchan deixou o grupo em 2005. Antes de ser dançarina do grupo de axé, ela era bancária.

Após vencer um concurso realizado no "Domingão do Faustão" passou a dançar ao lado de Carla Perez.

"No dia 03/08/97 meu objetivo era me dedicar na carreira dos meus sonhos, me preparei e participei do concurso que mudou a minha vida", escreveu ela nas redes sociais em agosto do ano passado