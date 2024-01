Mel Maia e João Maria Pereira - Reprodução do Instagram

Publicado 04/01/2024 13:13

Rio - Mel Maia, de 19 anos, voltou a compartilhar um clique em clima de romance com surfista João Maria Pereira, de 18, em sua rede social, nesta quinta-feira. Na imagem, a atriz, que deu vida à Guiga em "Vai na Fé", da TV Globo, aparece sendo abraçada pelo atleta. De biquíni, a artista ainda chamou a atenção pelo corpo escultural.

Apesar de não confirmar o romance com João, Mel curtiu o Réveillon no Rio de Janeiro com ele e chegou a publicar uma foto dos dois juntinhos, quase se beijando. "Your love fixed me" (O seu amor me consertou), escreveu ela na legenda.