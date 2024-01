Viih Tube - Reprodução / Instagram

Publicado 04/01/2024 11:05

Rio - Viih Tube, de 23 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para conversar com os seguidores e aproveitou para fazer um desabafo sobre os desafios enfrentados na maternidade. A influenciadora, que é mãe de Lua, de apenas 8 meses, contou que é uma pessoa extremamente medrosa em relação à pequena e afirmou que superar o medo é uma de suas maiores dificuldades.

"Sou uma pessoa muito medrosa. Medo de engasgar, de afogar, medo de assalto, de quando alguém fica doente, de se machucar, medo de tudo!", lamentou a loira através dos stories do Instagram.

Na sequência, Viih admitiu que desistiu de viajar com o marido, o ex-BBB Eliezer, por ter medo de "deixar" a filha aos cuidados de outras pessoas. "Quando estou longe dela não consigo ficar bem, ainda. Fico ansiosa, aflita de como ela está, se está tudo bem! O Eli tinha até comprado uma viagem para a gente de 10 dias para um lugar que demandaria 24h de voo", contou.

"Não consigo pensar em ir, me sinto mal com isso, porque sei que seria importante para ele, mas não consigo ainda... O que adiantaria eu ir sem ficar bem lá?", acrescentou a influencer.

Por fim, Viih Tube afirmou que tem tratado seus medos com o auxílio de terapia psicológica, pois tem consciência que pode ter seu bem-estar afetado por eles. "Até porque vou piscar e ela já vai estar pedindo para sair com as amigas dela... Socorro, Deus", concluiu, bem-humorada.