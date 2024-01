Lexa - Reprodução Internet

Publicado 09/01/2024 11:41 | Atualizado 09/01/2024 11:44

Rio - A cantora Lexa postou no Instagram, nesta terça-feira, algumas fotos em que aparece se divertindo em uma praia de Fernando de Noronha com o namorado, Ricardo Vianna, e também com Pocah. "Lavando a alma no paraíso Noronha", escreveu a artista na legenda da imagem.

"Um mulherão", elogiou um seguidor. "Linda, linda", disse o namorado de Lexa, Ricardo. "Ela está vivendo a melhor fase dela", afirmou uma seguidora.

Lexa terminou seu casamento de sete anos com MC Guimê em setembro do ano passado. Em seguida, a cantora já engatou no romance com Ricardo Vianna.