Isabella Scherer mostra processo de recuperação da barrigaReprodução / Instagram

Publicado 09/01/2024 13:54

Rio - Isabella Scherer, de 27 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para conversar com os seguidores e aproveitou para falar sobre a recuperação de sua barriga após o nascimento dos gêmeos, Bento e Mel. A influencer afirmou que acredita ter conquistado o máximo de mudança possível na região e admitiu que, agora, apenas uma cirurgia plástica poderá resolver a flacidez restante.

"Tem muita flacidez, e é uma flacidez que não é só necessariamente a pele. Tem hérnia, diástase. Está meio zoada", detalhou a loira. "Mais do que isso não melhora, não. Só com cirurgia", completou ela através dos stories do Instagram.

Recentemente, a chef de cozinha, que já havia manifestado o desejo de se submeter à uma plástica na barriga, alegou que tentará esperar o máximo possível para enfrentar o procedimento.

"Acho chique assumir o corpo que me fez dar vida aos dois serzinhos mais lindos do mundo. E, principalmente, incentivar mulheres que não possuem os mesmos acessos que eu a aceitarem o corpo pós-gestação", refletiu.



"Mas vou achar bem chique minha barriguinha linda plastificada também [risos]. Só que realmente estou achando ela muito melhor e, como sou cagona para cirurgia, vou enrolar o máximo possível", concluiu, na ocasião.