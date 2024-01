João Guilherme teria rompido relações com pai, irmã e cunhada - Reprodução / Instagram

João Guilherme teria rompido relações com pai, irmã e cunhadaReprodução / Instagram

Publicado 09/01/2024 16:39

Rio - O ator João Guilherme, de 21 anos, usou o Instagram para desmentir uma notícia sobre sua família que estava sendo compartilhada nas redes. Nesta terça-feira (09), o artista pediu paz ao negar ter rompido relações com seu pai, Leonardo, o irmão, Zé Felipe, e a cunhada, Virginia Fonseca.

"Rompem o que exatamente? kkk Ele não é mais meu pai? Nem o Zé meu irmão? 'Segundo fontes, pipipopopó', você [que] inventou, deixa minha família em paz, por favor", escreveu João em resposta à postagem que anunciou o "furo". Apesar do pedido do influenciador, o caso acabou viralizando, e internautas chegaram a apontar que o motivo das tensões seria o machismo do sertanejo com seu filho caçula.A polêmica tinha alcançado até o X, o antigo Twitter, onde fãs já tinham lotado a plataforma de mensagens de apoio ao ator. "Isso é livramento pro João, não é porque é da família que temos que colocar em um altar e relevar qualquer m*rda que fala", garantiu uma pessoa. "Esse Leonardo sempre foi um péssimo pai. Estamos com você, João. Essa família dele é podre e todo o Brasil sabe disso", afirmou outra. "Eu consideraria isso uma honra, imagina não ter mais que fingir que gosta da Virginia?", brincou uma terceira. "Eu se fosse ele não faria nem questão. Sei muito bem como é isso e a melhor coisa é não ter paciência para pessoas retrógradas assim", argumentou mais uma.