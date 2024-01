Key Alves - Reprodução/Instagram

Key AlvesReprodução/Instagram

Publicado 09/01/2024 17:00

Rio - Key Alves aproveitou o seu aniversário e escolheu um lugar especial para si mesma para celebrar a chegada dos seus 24 anos.

Acompanhada da irmã gêmea, a ex-BBB visitou os parques da Disney, nos Estados Unidos, e por meio de uma postagem nas redes sociais, ressaltou o quanto ficou encantada.

“Isso tudo que estou vivendo é um sonho”, disse. Ela pretende se mudar para o país para jogar em um time de vôlei norte-americano.

“Nunca imaginei que poderia comemorar meu aniversário e da minha irmã na Disney, aqui tudo é perfeito e mágico. E só me mostra que estou fazendo um bom trabalho e que existem pessoas que sempre acreditaram e estiveram ao meu lado. Já estou ansiosa para vir morar nos Estados Unidos, mas primeiro quero me recuperar da cirurgia que está chegando, e depois vamos viver esse mundão com tudo", finalizou.