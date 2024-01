Ex-A Fazenda Jenny Miranda toma banho de chuveiro em praia no Rio

Rio - Jenny Miranda, de 36 anos, aproveitou o dia ensolarado, desta terça-feira, para ir à praia. A ex-participante de "A Fazenda 15", da Record TV, esteve nas areias da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, e colocou o bronzeado em dia. De biquíni tomara que caia, a mãe de Bia Miranda exibiu as curvas no local e atraiu olhares. Para espantar o calor, a influenciadora digital se refrescou no mar e tomou banho de chuveiro.

