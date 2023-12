Jenny Miranda e Fábio Gontijo anunciaram a separação recentemente - Reprodução/Instagram

Jenny Miranda e Fábio Gontijo anunciaram a separação recentementeReprodução/Instagram

Publicado 06/12/2023 13:15

Rio - Ex-marido de Jenny Miranda, Fábio Gontijo falou abertamente sobre o término do casamento, nesta terça-feira (5), em participação no programa "Chupim", da rádio Metropolitana FM. O dermatologista afirmou que a relação entre os dois se "desgastou" após a participação da mãe de Bia Miranda no reality show "A Fazenda 15", da Record TV. A separação foi anunciada pela influenciadora digital, na última segunda-feira.

fotogaleria

"Ela procurou atendimento psicológico para conseguir estabilidade para enfrentar tudo isso. As pessoas não perdoaram, os ataques passaram do jogo para a vida. As pessoas nas ruas confundiram as coisas", disse o médico, que foi quem decidiu encerrar o matrimônio.

Fábio explicou, ainda, o motivo de ter escolhido se divorciar da ex-peoa: "Alguns ciclos precisam se encerrar mesmo que a gente continue tendo sentimentos. A gente não pode só se guiar pelo coração, tem que ver o bem-estar, se está sendo saudável e justo. Sentimento? Tenho ainda. Respeito? Muito. Eu terminei com ela e caiu tudo em cima dela, as pessoas vibraram. Teve vídeos de pessoas conhecidas comemorando o nosso término", lamentou.

"A nossa relação havia se desgastado, principalmente por culpa de intervenções externas (...) e muitas vezes a gente se agredia com frases que ouvia na internet. Impactou. Eu não vou revelar o estopim, mas foi de algo arrastado, de uma relação que se desgastou em respeito", completou o dermatologista.