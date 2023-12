Zé Neto e Natália Toscano - Reprodução/Instagram

Zé Neto e Natália ToscanoReprodução/Instagram

Publicado 06/12/2023 13:10 | Atualizado 06/12/2023 13:12

Rio - Natália Toscano, 32 anos, mulher de Zé Neto, 33, divulgou um comunicado nesta quarta-feira, 6, agradecendo todo o apoio recebido após o acidente grave sofrido pelo marido.

"Aos amigos, familiares e todos que têm compartilhado suas mensagens de carinho e preocupação, mais uma vez, gostaríamos de expressar nossa profunda gratidão por todas as demonstrações de afeto e apoio que temos recebido. Cada mensagem, cada pensamento positivo e cada oração foi muito importante para nós", iniciou ela através de sua assessoria no comunicado enviado ao DIA.



A influenciadora contou que Zé encontra-se hospitalizado em observação no Hospital de Base. "No entanto, temos a alegria de reforçar que, graças a Deus, está tudo bem! Ele permanece consciente e sob os cuidados dedicados da equipe médica".



"Continuaremos a atualizá-los sobre a recuperação do Zé e contamos com suas energias positivas enquanto enfrentamos juntos este capítulo, no perfil oficial da dupla, @zenetoecristiano, serão postados os novos boletins médicos. Agradecemos do fundo do coração por fazerem parte desta rede de apoio que faz toda a diferença. Que a bondade que temos recebido retorne multiplicada a cada um de vocês. Fiquem com Deus!", concluiu ela.



Zé Neto e Natália estão juntos desde 2016 e têm dois filhos: José Filho, 6 anos e Angelina, 3.

Zé Neto realizou mais exames e continuará na UTI

O quadro clínico do cantor Zé Neto, da dupla sertaneja com Cristiano, foi atualizado pela equipe médica que está cuidando do artista. Ele sofreu um acidente de carro na noite de terça-feira (06) e deu entrada no Hospital de Base de São José do Rio Preto.

De acordo com informações, Zé Neto está estável e deve permanecer em observação na UTI por 24 horas. O famoso passará por uma nova avaliação da equipe responsável na próxima quinta-feira (07).

"O Hospital de Base de São José do Rio Preto informa que o quadro clínico do cantor Zé Neto (José Toscano Martins Neto) é estável, no entanto, devido à gravidade do acidente automobilístico, ele permanecerá internado na UTI, sob observação da equipe médica multidisciplinar, até esta quinta-feira (7 de dezembro), quando será reavaliado", declararam.