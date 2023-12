Bruna Biancardi - Reprodução / Instagram

Publicado 06/12/2023 11:33

Rio - Bruna Biancardi, de 29 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para comemorar o segundo mês de vida de sua filha, Mavie, fruto do antigo relacionamento com Neymar Jr.. A influenciadora ainda aproveitou para publicar um registro fofo, em que parece enchendo a pequena de beijos.

fotogaleria

"Quem é a aniversariante do dia?", questionou a influencer ao publicar o vídeo nos stories do Instagram.

Mavie é filha caçula do jogador de futebol, que também é pai de Davi Lucca, de 12 anos. No dia do nascimento da menina , Neymar ainda não estava no Brasil e precisou pegar um voo às pressas para conhecer a caçula.