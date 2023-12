Bárbara Evans descreve rotina de filhos gêmeos - Reprodução / Instagram

Publicado 06/12/2023 10:34

Rio - Bárbara Evans, de 32 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para falar um pouco sobre seus filhos gêmeos, Álvaro e Antônio, que nasceram há uma semana. Ao detalhar a rotina dos bebês, a filha de Monique Evans garantiu que os dois "não dão trabalho" se comparados à sua primogênita, Ayla, de 1 ano.

"Os meninos não dão trabalho, gente. A Ayla, eu lembro que ela chorava 24 por 24. Ela chorava muito! Era desesperador", iniciou a loira através dos stories.

"Os meninos já não, eles mamam, dormem, fazem cocô. Nós ficamos nessa 'rotininha', de primeiro trocá-los antes da mamada, porque eles começam a acordar, né?! Às vezes, eles acordam uma meia horinha antes, aí amamento um pouquinho antes", explicou. "Sempre tem um mais esfomeado que o outro. Eles já estão mamando 50ml. Bastante. Depois do 'tetê' [amamentação] eles já capotam", acrescentou.

Por fim, a loira relatou que costuma a intervir em momentos que os pequenos costumam a apresentar certo incômodo na barriga, o que resolve facilmente com uma massagem para estimular as fezes.



"Eles só choram se estão incomodados com alguma coisa, ou se estão com fome. São muito bonzinhos, não tenho do que reclamar. Eles são dois anjinhos", concluiu Bárbara.