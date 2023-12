Iza e Yuri Lima - Reprodução / Instagram

Iza e Yuri LimaReprodução / Instagram

Publicado 06/12/2023 08:34

Rio - Yuri Lima, de 29 anos, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para compartilhar um novo clique romântico ao lado da namorada, Iza, de 33. No registro em preto e branco, o jogador de futebol, que está em um relacionamento com a artista desde o início deste ano, ainda aproveitou para acrescentar um coração vermelho, desenhado por ele mesmo.

fotogaleria

Em novembro, Iza garantiu os elogios dos fãs ao publicar, igualmente, uma foto ao lado de Yuri em seu feed. "Eita, como ama!", comentou um admirador, brincalhão. "Vocês são lindos!", enalteceu outro. Antes do namoro com o atleta, confirmado pelos dois em fevereiro, a cantora foi casada com o produtor musical Sérgio Santos, de quem se divorciou em outubro de 2022.