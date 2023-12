Clima quente! Fiuk beija influenciadora na Farofa da Gkay

Rio - O cantor Fiuk, de 33 anos, está curtindo bastante a vida de solteiro. O ex-BBB foi flagrado beijando muito a influenciadora Talitha Diniz, no evento "Farofa da Gkay", no Ceará, nesta quarta-feira.

Recentemente, o filho de Fábio Jr. já foi visto aos beijos com as influenciadoras Ayarla e Belle Kinzel na "Casa da Barra", evento promovido por Carlinhos Maia, em Maceió. Ainda na "Farofa", Fiuk dançou coladinho com a ex-BBB Gabi Martins e foi filmado sozinho com Mari Menezes.

