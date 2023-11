Fiuk surge aos beijos com ruiva que manda recado para ?sogro? errado - Reprodução / Instagram

Fiuk surge aos beijos com ruiva que manda recado para ?sogro? erradoReprodução / Instagram

Publicado 28/11/2023 17:34

Rio - Fiuk, de 33 anos, foi filmado nesta terça-feira (28), aos beijos com a modelo Belle Kinzel, de 20, na Casa da Barra, evento onde Carlinhos Maia reúne criadores de conteúdo na sua casa em Barra de São Miguel, em Maceió.

No vídeo, publicado no Stories do Instagram de Carlinhos Maia, é possível ver Fiuk aos beijos com a modelo enquanto os dois estão cobertos de papéis em formato de coração. No final do vídeo, Belle manda recado: "Um beijo para seu sogro, o Roberto Carlos", disse.Na última semana, ainda no evento na Casa da Barra, o cantor trocou beijos com outra influenciadora, Ayarla, de 24 . Na mesma noite, o influenciador Carlinhos Maia apontou tensão sexual entre Fiuk e Deolane Bezzera.