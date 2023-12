Zé Neto e a mulher, Natália Toscano - Reprodução Internet

Publicado 06/12/2023 07:45 | Atualizado 06/12/2023 10:50

Rio - A influenciadora Natália Toscano, de 32 anos, mulher do cantor sertanejo Zé Neto, de 33, fez uma postagem, na madrugada desta quarta-feira, nas redes sociais sobre o acidente que o marido sofreu , na noite desta terça.

"Obrigada, Pai, por esse livramento, por me sustentar e cuidar da minha família. Agradeço a todas as orações e mensagens. Zé está internado e ficará em observação essa noite. Passou por vários exames no Hospital de Base de São José do Rio Preto. Teve alguns ferimentos no braço e três costelas fraturadas, mas com a graça do Nosso Senhor Jesus está bem, saudável e consciente", disse Natália.

O casal está junto desde 2016. Eles se casaram em 2019 e têm dois filhos: José Filho, de 6 anos, e Angelina, de 3.

De acordo com boletim médico divulgado pelo Hospital de Base de São José do Rio Preto, na madrugada desta quarta-feira, o cantor teve três costelas quebradas, um corte no braço esquerdo e algumas escoriações.

"O Hospital de Base de São José do Rio Preto informa que o cantor Zé Neto (José Toscano Martins Neto) deu entrada na Emergência do hospital, às 22h30, sendo imediatamente atendido pela equipe médica e realizada avaliação clínica criteriosa e exames diagnósticos de imagem. O paciente teve fratura em três costelas, cujo tratamento será conservador, e foi encaminhado ao centro cirúrgico para sutura de corte no braço esquerdo", diz o documento.

"O quadro clínico do paciente é estável, porém, inspira cuidado e avaliação constante. Diante da gravidade do acidente automobilístico, ele ficará internado na UTI (unidade de tratamento intensivo) sob observação. A equipe médica emitirá novo boletim médico com a atualização do quadro clínico do paciente, nesta quarta-feira (6 de dezembro). Horário desta nota: 0h20", completa a nota.