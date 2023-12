Bárbara Coelho mostra corpaço de biquíni na praia

Rio - A apresentadora Bárbara Coelho, do "Esporte Espetacular", esteve na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta quarta-feira. Usando um biquíni de lacinho, a jornalista mostrou seu corpão nas areias do local e atraiu olhares.

"Que dia horrível", brincou Bárbara ao mostrar o céu azul e o sol que faz no Rio de Janeiro nesta quarta. Sempre que tem uns momentos de folga, Bárbara surge na praia para se refrescar e se bronzear. Também é comum vê-la jogando futevôlei no local.

