Ana Furtado realiza sonho de ver aurora boreal pessoalmente, na NoruegaReprodução / Instagram

Publicado 06/12/2023 09:39 | Atualizado 06/12/2023 09:42

Rio - Ana Furtado, de 50 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para descrever o momento em que realizou o sonho de ver a aurora boreal, na Noruega. A apresentadora admitiu ter se emocionado ao presenciar o fenômeno óptico, que é caracterizado pela dança de luzes brilhantes comumente presenciadas nas regiões polares, e contou ter telefonado para o marido, Boninho, para compartilhar sua alegria.

"Aurora, te achei! Nem acredito! Chorei, ri, gritei, rezei, me embasbaquei… liguei para o Boninho! Me emocionei demais", iniciou Ana através de um post no Instagram.

"A gente já estava perdendo as esperanças! Estávamos rodando de carro há mais de hora e nada. O tempo nublado mais uma vez não estava ajudando. Até que o André Bonotto em mais uma tentativa de sair do carro e procurar no céu… encontrou", celebrou a apresentadora, que presenciou o fenômeno em Senja, uma ilha no Círculo Polar Ártico que pertence à Noruega.

"Lá foi ele correndo bater no vidro do carro e chamar todo mundo para ver. Quando eu saí e vi aquela tocha se acendendo na minha frente… Foi muito emocionante! Aqui estão algumas fotos desse encontro! E em breve teremos mais! Aurora, te amei! Você é extraordinária", concluiu Ana, animada.