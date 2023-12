Cauã Reymond, Sabrina Sato e mais famosos brilham em premiação em SP

Rio - A premiação "Men of the Year", que aconteceu no Hotel Rosewood, em São Paulo, na noite desta terça-feira, reuniu um verdadeiro time de famosos.

Cauã Reymond e Sabrina Sato protagonizaram momentos de flerte no palco e dançaram coladinhos ao som de Péricles. O apresentador Luciano Huck foi eleito o "Homem do Ano na TV".

Artistas como Emicida, Gabriel Leone, Leandro Lima, Chitãozinho e Xororó, MC Cabelinho e seu novo affair, Slipmami, a ex-BBB Amanda Meirelles, Junior Lima, o ex-BBB Paulo André, Mano Brown, Manoel Soares, Pedro Sampaio, entre outros, também prestigiaram o evento.

Relatar erro