Sheron Menezzes e o marido, SauloAnderson Borde / Agnews

Publicado 06/12/2023 10:48

Rio - Sheron Menezzes, de 40 anos, revelou que ela e o marido, Saulo Bernard, dormem em quartos separados "há anos", durante uma participação no "Quem Pode, Pod", apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme. A atriz contou que o casal passou a adotar a dinâmica após o nascimento do filho, Benjamin, de 6 anos.

"Durante a minha amamentação, alguém tinha que descansar. Então, eu ficava (com o Benjamin) durante o dia, e ele ficava durante a noite, e levava lá pra eu dar o peito. Como eu precisava dormir pelo menos uma hora e meia, eu não podia ouvir sequer o gemido do bebê. Ele começou a dormir com o Benjamin no outro quarto, e a gente achou um esquema do nosso relacionamento incrível, até hoje cada um tem seu quarto, dormimos juntos quando a gente quer. A gente se respeita, a gente se namora, a gente vê filme juntos e a gente dá boa noite", explicou a artista no episódio que foi ao ar nesta terça-feira.

Sheron ainda falou sobre o motivo de ter escolhido manter os quartos separados, mesmo com o filho crescido: "O Saulo é surfista, acorda 5h da manhã. Eu sou obrigada a acordar 5h da manhã? Eu gosto de dormir mais cedo, ele mais tarde. Sou obrigada a ele ter que entrar no quarto, acender a luz? Não sou obrigada", declarou.

E Sheron também destacou que a mudança não afetou a vida sexual do casal: "A dinâmica fluiu, a gente lida bem com isso, eu tenho o sono leve, ele se mexe muito. A gente transa muito, no meu (quarto) sempre, é o maior, a suíte, grande. É bom, é gostoso, funciona, porque a gente se respeita. Ele gosta de bagunçar, eu gosto de organizar. Tá tudo certo. Quando estamos quase dormindo, eu nem falo, só cutuco e ele vai pro quarto dele", disse ela.

Agora, a atriz já pensa em ter mais filhos com o empresário e lutador. "Eu sempre quis ter dois e adotar o terceiro, Mas quero adotar quando meus filhos estiverem grandes. Porque quero que seja uma coisa da família, que nós cuidaremos juntos. Quero ter outro filho, estou deixando a vida me levar. Não previno há muito tempo. Faço coito interrompido, se vier, está tudo certo, será bem-vindo", afirmou ela, durante o bate-papo desta terça-feira.

Sheron e Saulo estão juntos há 12 anos, desde que se conheceram em um show do Red Hot Chilli Peppers no Rock in Rio 2011. A união se tornou oficial com a cerimônia de casamento que os dois realizaram, no ano passado, em uma praia de Saquarema, na Região dos Lagos do Rio.