Zé Neto sofreu grave acidente de carro no interior de São PauloReprodução / Instagram

Publicado 06/12/2023 12:24 | Atualizado 06/12/2023 16:29

O quadro clínico do cantor Zé Neto, da dupla sertaneja com Cristiano, foi atualizado pela equipe médica que está cuidando do artista. Ele sofreu um acidente de carro na noite de terça-feira (06) e deu entrada no Hospital de Base de São José do Rio Preto.

De acordo com comunicado enviado a coluna pelo hospital, Zé Neto está estável e deve permanecer em observação na UTI por 24 horas. O famoso passará por uma nova avaliação da equipe responsável na próxima quinta-feira (07).

"O Hospital de Base de São José do Rio Preto informa que o quadro clínico do cantor Zé Neto (José Toscano Martins Neto) é estável, no entanto, devido à gravidade do acidente automobilístico, ele permanecerá internado na UTI, sob observação da equipe médica multidisciplinar, até esta quinta-feira (7 de dezembro), quando será reavaliado", declararam.

A equipe revelou que exames, procedimentos padrão e de controle clínico do paciente também foram realizados na manhã desta quarta-feira (06). "Ele está consciente, orientado, alimentando-se normalmente e sob monitorização hemodinâmica, em que são acompanhadas a pressão arterial, frequência cardíaca, respiração e saturação de oxigênio", diz um trecho do comunicado.

"O paciente teve escoriações e fratura em três costelas, cujo tratamento é conservador, e foi submetido a procedimento cirúrgico para sutura de corte no braço esquerdo, na madrugada de quarta-feira. A equipe médica emitirá novo boletim médico com a atualização do quadro clínico do paciente, nesta quinta-feira (07 de dezembro)", finalizaram.