Ana Hickmann e Adriane Galisteu - Reprodução / Record TV

Ana Hickmann e Adriane GalisteuReprodução / Record TV

Publicado 06/12/2023 14:01 | Atualizado 06/12/2023 14:15

A apresentadora Ana Hickmann surpreendeu os internautas na tarde desta quarta-feira (06), ao publicar um vídeo em seu perfil no Instagram usando um áudio de Adriane Galisteu. As duas cortaram laços de proximidade após um desentendimento da apresentadora de "A Fazenda 15" com Alexandre Correa no passado.

No registro compartilhado por Ana, ela mostra seu look do dia, que consiste em um vestido vermelho e joias luxuosas. Já a voz de Adriane faz parte de um trecho onde ela fala sobre autoestima durante uma entrevista.

"Prefiro que me ame ou me odeie do que me ache mais ou menos, que seja tanto faz. Tanto faz eu não sou, nunca serei e não quero ser, luto para não ser", diz o áudio do vídeo. Após a publicação, seguidores de Ana Hickmann dispararam elogios à modelo e passaram a comemorar a reaproximação entre as duas apresentadoras da Record.

"Eu esperei muito tempo para que essa amizade acontecesse”, declarou uma fã nos comentários. “Caiu na real, fechou com a Galisteu e tá uma verdadeira potência essa mulher!”, disse outra. "Estou amando ver essa interação", escreveu uma terceira.