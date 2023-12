Alexandre Pires - Reprodução / Instagram

Publicado 06/12/2023 11:56 | Atualizado 06/12/2023 12:07

O cantor Alexandre Pires decidiu quebrar o silêncio através de seu advogado e se pronunciou pela primeira vez sobre suposto envolvimento em um esquema de garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami. Na última segunda-feira (04), o artista foi alvo de busca e apreensão na operação da Polícia Federal em seu apartamento em Itapema, litoral norte de Santa Catarina.

À imprensa, o advogado do famoso, Luiz Flávio Borges D'Urso, negou que seu cliente tenha participação no esquema ilegal. "Não tem e nunca teve qualquer envolvimento com garimpo ou extração de minério, muito menos em área indígena", declarou.

O profissional ainda destacou que Alexandre Pires se espantou ao tomar conhecimento das investigações contra ele. "Foi tomado de surpresa diante da recente operação da Polícia Federal que indevidamente envolveu seu nome", disse.