Zé Neto e CristianoReprodução / YouTube

Publicado 06/12/2023 08:41

O cantor Cristiano, da dupla sertaneja com Zé Neto, usou as redes sociais para tranquilizar os fãs e falar sobre o estado de saúde do amigo após sofrer um acidente de carro na BR 153 , quando voltava de seu rancho em Icém, interior de São Paulo. O artista deu entrada na Emergência do Hospital de Base de São José do Rio Preto, às 22h30, de terça-feira (05).

"Estou passando aqui para dar notícias, estou aqui no hospital com o Zé e a esposa dele. Vi ele já e está tudo bem. Nos primeiros atendimentos aqui no pronto-socorro sobre traumas, os exames estão ok. Ele está com muita dor porque o acidente foi um capotamento forte e ele está bem assustado", contou Cristiano.

"E agora a gente está aguardando o resultado da tomo de corpo inteiro para tirar todas as dúvidas. Mas, até o momento, crânio e coluna não foi encontrado nada, graças a Deus. Agora é só fazer umas suturas nos machucados e aguardar o resultado dos exames. De primeiro momento, não encontraram nada de grave, nenhum sangramento interno até o momento. está tudo bem e vou mantendo vocês informados. Obrigado pelas orações", completou o cantor.

A dupla de Zé Neto ainda contou que outras pessoas envolvidas no acidente também foram atendidas e passam bem. "Teve duas vítimas em outro veículo, o Zé estava sozinho no carro. Mas as notícias é que foram só escoriações leves, foi mais o susto mesmo. Assim que eu tiver mais notícias de tudo, eu vou passando para vocês", finalizou Cristiano.