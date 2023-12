Jenny Miranda surge aos prantos nas redes sociais e preocupa fãs - Reprodução/Instagram

Publicado 05/12/2023 22:01 | Atualizado 05/12/2023 22:04

A influenciadora digital Jenny Miranda surgiu aos prantos nas redes sociais na noite desta terça-feira (5) após o fim de seu casamento com Fábio Gontijo. Em vídeo, a ex-participante do reality "A Fazenda 15" se despediu do público e deixou os fãs preocupados.

"Gente, foi muita humilhação o que passei até agora. Já passei por muita humilhação, estou cansada. Humilhação por ex, pós-Fazenda... eu estou muito cansada. Acabou tudo pra mim, não tenho motivo mais pra estar aqui. Acabou carreira, acabou marido, acabou filhos", declarou.

"Pensem o que vocês quiserem, mas já estou deixando tudo resolvido pro meu filho ficar com a avó. Acredito que ele vai crescer muito melhor sem mim. Eu amo muito meu filho e eu não quero que ele cresça com tudo isso em cima de mim. Os amiguinho dele dizendo que a mãe dele é uma vergonha. Eu não sou tão ruim assim. Não sou essa pessoa ruim que estão pintando", afirmou ela, abalada.

Pouco depois, a ex-peoa apareceu na sacada do apartamento e disse: "Eu me despeço de vocês". Rapidamente o vídeo começou a repercutir e muitos internautas ficaram preocupados com a vida de Jenny. Até o momento a equipe da influenciadora não se pronunciou sobre o caso.