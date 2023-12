Fred Bruno relembra encontro com Bruno Gissoni - Reprodução/Instagram

Publicado 05/12/2023 20:25 | Atualizado 05/12/2023 20:26

Fred Bruno relembrou um encontro que teve com Rodrigo Simas em uma balada. O ex-BBB contou que estava aberto a novas experiências naquela noite, mas o ator estava acompanhado de sua namorada, Agatha Moreira.

"Eu encontrei ele numa festa, e eu estava um tanto quanto aberto a novas experiências", admitiu enquanto comentava uma partida de futebol em seu canal no YouTube.

"Mas ele estava com sua namorada e realmente eu me coloquei no meu lugar e segui minha vida", completou o influenciador digital, que é pai de Cris, fruto de seu antigo relacionamento com Bianca Andrade.

Em março, Simas revelou ser bissexual. "Eu nunca expus isso, mas sou um homem bissexual. É um rótulo, mas me sinto maduro e tranquilo para falar sobre isso agora", declarou ao Extra.