Cantora Nanah revela que foi agredida e roubada por seguranças no Numanice - Reprodução/Instagram

Publicado 05/12/2023 16:24 | Atualizado 05/12/2023 16:24

A cantora Nanah, ex-participante do reality show “Ilha da Record”, usou suas redes sociais para relatar que foi agredida, junto com seu namorado Ezequiel, durante show de Ludmilla que aconteceu no último domingo (3), em São Paulo.

No vídeo publicado nos Stories do Instagram, a artista conta que tudo começou quando o casal tentou se aproximar do palco do "Numanice" e um dos seguranças impediu. Ao questionar o motivo de não poderem acessar a área, já que tinha a pulseira, a confusão começou.

“Estava tudo bem e nos divertimos muito, inclusive. Até chegar mais ou menos 22h00. Um momento onde a gente avançou um pouco mais para próximo do palco. E no momento que a gente foi tentar passar, já estava no finalzinho do show e tinha um rapaz e duas mulheres. E esse cara falou: 'Vocês não vão passar'”, iniciou ela.

De acordo com Nanah, Ezequiel também questionou outro segurança sobre o acesso, mas não tiveram ajuda. “O homem que estava ali parado com essas duas meninas me empurrou, me empurrou forte e falou: ‘Você não vai passar'. Eu caí no chão. Nisso Ezequiel viu isso, ficou realmente muito nervoso e foi me defender. Tinha algum segurança já em volta, ali, apaziguando a discussão”, explicou. A cantora relata que nesse momento, os seguranças que estavam próximos começaram a agressão.

“Eu fui abordada por vários homens, me segurando. Me empurraram novamente no chão, vários em cima do meu namorado batendo nele, sendo que a pessoa que começou a confusão estava ali, simplesmente parada e rindo da situação“, desabafou.

A artista conta que chegou a ser enforcada junto com o namorado e quando foi expulsa do evento, um dos seguranças pegou sua bolsa, que guardava seu celular, acessórios de cabelo e maquiagem. “Estou toda machucada. Minha boca cortada, minhas unhas, sangue pisado. Estou toda arranhada. Meu namorado está todo machucado, todo machucado e eu não tive nenhum respaldo da segurança em relação a minha bolsa com meu celular que os próprios seguranças tiraram de mim e ficaram com a minha bolsa com o meu celular”, completou.