Virginia e Zé Felipe - Reprodução / Instagram

Virginia e Zé FelipeReprodução / Instagram

Publicado 05/12/2023 14:51

Virginia Fonseca virou alvo de críticas nas redes sociais, mais uma vez, após divulgar uma rifa ao lado da família. Em seu perfil no Instagram, a empresária posou para um registro com o marido, Zé Felipe, e as filhas, Maria Alice e Maria Flor.

Após a repercussão da publicidade, internautas passaram a afirmar que não faz sentido a famosa envolver as crianças nesse tipo de publicação. Nos comentários da postagem de Virginia, diversos seguidores lamentaram que ela, dona de uma empresa consolidada, ainda esteja divulgando jogos de azar.

"Virgínia não perde uma, divulga qualquer coisa não tá nem aí se os seguidores vão se lascar!", escreveu uma. "Mulher, se preserva, você não precisa disso…", opinou outra. "Será que a Virgínia ganha milhões mesmo com a maquiagem e se sujeita a propagandas de jogos, usando família e filhas pra criar vícios de uma população pobre?", disse uma terceira.

fotogaleria

No último domingo (03), o "Fantástico", da Globo, exibiu uma reportagem a respeito de jogos de azar. Ao longo da matéria, o programa mostrou depoimentos de pessoas que foram influenciadas por famosos na internet e acabaram perdendo dinheiro.