Carlos Guilherme de Oliveira é jogador do Taubaté - Reprodução / Instagram

Publicado 05/12/2023 14:08

A Polícia Civil de Jandira, na Grande São Paulo, está procurando Carlinhos, o Carlos Guilherme de Oliveira, desde o último domingo (03), após a ex-mulher do jogador o denunciar por invasão à residência. O crime aconteceu por volta das 6h, enquanto a moça estava dormindo com seu atual companheiro.

De acordo com o relato, a mulher foi acordada com Carlinhos "em cima" de seu namorado, atingido com "golpes de faca e marreta" pelo atleta. Depois das agressões, o jogador do Taubaté teria mandado a ex se retirar do quarto, enquanto seu companheiro "ficou agonizando no colchão", diz o depoimento.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, na sala da residência, Carlos Guilherme teria forçado sua ex-esposa a ter relações sexuais com ele. A mulher contou às autoridades que ficou sob domínio do esportista até 10h da manhã, momento em que ele tentou tirá-la da casa.

A ex-esposa do jogador afirmou que, enquanto Carlinhos subia em sua moto, conseguiu fugir e fechar o portão. O ex-casal possui dois filhos menores, que ficam sob a guarda da mãe, e não estavam no local no momento da invasão.