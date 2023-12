Natuza Nery revela conversa que teve com o filho sobre herança - Reprodução/Instagram

Publicado 05/12/2023 21:40

A jornalista Natuza Nery revelou durante sua participação no programa "Papo de Segunda", do GNT, na segunda-feira (4) que não planeja deixar uma herança para o filho, Liam, de 15 anos.

De acordo com a apresentadora, o tema virou assunto em casa e ela decidiu explicar ao filho como decidiu organizar as finanças para o futuro. "Todo o dinheiro que eu ganhar vou investir na sua educação e gastar em vida. Depois que você for adulto vai cuidar da sua própria vida", afirmou a apresentadora do podcast "O Assunto".

"O dinheiro que eu ganhar vai ser uma parte para eu aproveitar e uma parte para cuidar da minha velhice. Não conte com herança", completou a comentarista de política da Globo.