Trancista de Gabriel Medina rebate críticasReprodução/Instagram

Publicado 05/12/2023 20:52 | Atualizado 05/12/2023 20:56

O surfista Gabriel Medina dividiu opiniões após exibir seu novo visual nas redes sociais após surgir com o cabelo trançado na última semana. Após o atleta ser acusado de apropriação cultural, a profissional responsável pelas tranças saiu em defesa.

"Para esses especialistas em tranças. O meu aluguel não vê a cor de quem está pagando, nem como vai pagar", declarou Cintia Antunes no Instagram nesta terça-feira (5).

"Então, para quem está falando demais e não tem o que fazer, espero que me façam pix para eu viver do dinheiro de vocês e possa parar de trabalhar", completou a trancista, que também já trabalhou com MC Cabelinho e L7nnon.