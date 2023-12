Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofre acidente de carro - Reprodução

Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofre acidente de carroReprodução

Publicado 06/12/2023 01:25

O sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofreu um acidente de carro na noite desta terça-feira (5/12), e foi encaminhado para o centro cirúrgico do Hospital de Base de São José do Rio Preto, em São Paulo.



Segundo boletim médico, durante o capotamento o cantor fraturou três costelas e ao chegar ao hospital foi encaminhado para o centro cirúrgico para levar pontos no braço.

Veja o comunicado:



"O Hospital de Base de São José do Rio Preto informa que o cantor Zé Neto (José Toscano Martins Neto) deu entrada na Emergência do hospital, às 22h30, sendo imediatamente atendido pela equipe médica e realizada avaliação clínica criteriosa e exames diagnósticos de imagem.



O paciente teve fratura em três costelas, cujo tratamento será conservador, e foi encaminhado ao centro cirúrgico para sutura de corte no braço esquerdo.



O quadro clínico do paciente é estável, porém, inspira cuidado e avaliação constante. Diante da gravidade do acidente automobilístico, ele ficará internado na UTI (unidade de tratamento intensivo) sob observação.



A equipe médica emitirá novo boletim médico com a atualização do quadro clínico do paciente, nesta quarta-feira (06 de dezembro)."

O acidente aconteceu na BR 153, quando o músico voltava de seu rancho em Icém, interior de São Paulo.