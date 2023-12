Zé Neto sofre acidente de carro no interior de São Paulo - Foto: Reprodução

Publicado 05/12/2023 22:24 | Atualizado 05/12/2023 22:52

Na noite desta terça-feira (5), o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, sofreu um acidente de carro voltando do seu rancho em Icém, interior de São Paulo.

As primeiras informações dão conta que o sertanejo estava em uma camionete e capotou no trevo da BR-153. A colisão envolveu uma carreta e dois carros. Zé Neto e outras duas pessoas, sendo uma delas uma criança, ficaram feridas. As vítimas foram levadas para o hospital de Fronteira/ MG.

As causas do acidente ainda são desconhecidas. A PRF informou que não houve vítimas.