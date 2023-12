Jenny Miranda em 'A Fazenda 15' - Reprodução / PlayPlus

Publicado 06/12/2023 08:08 | Atualizado 06/12/2023 08:12

Após publicar uma sequência de vídeos preocupante onde se despedia do público , Jenny Miranda usou as redes sociais na madrugada desta quarta-feira (06) para contar que estava no hospital. Momentos antes, a ex-participante de "A Fazenda 15" havia compartilhado um registro chorando na sacada de seu prédio.