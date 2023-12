Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert - Reprodução / Instagram

Publicado 06/12/2023 10:11

A atriz Fernanda Lima, que atualmente reside em Portugal, participou de um programa local do país e revelou o motivo de ter se mudado com a família do Brasil. De acordo com a esposa de Rodrigo Hilbert, segurança foi uma das principais questões para a decisão de ir para a Europa.

"É muito gostoso viver aqui. A gente está vivendo uma questão no Brasil um pouco complicada, muita desigualdade, muitas questões. A gente vive sem medo", declarou a ex-apresentadora do extinto programa "Amor e Sexo", da Globo, deixando no ar que não pretende retornar ao Brasil.

Muito conhecida no Brasil por sua carreira profissional como atriz e apresentadora, Fernanda Lima contou que o desejo de afastar os herdeiros dos holofotes também foi um grande motivo para a mudança. “"em a questão de ser pública, eu tenho três filhos", disse.

E completou: "O Brasil tem muito essa exaltação da fama, da celebridade, então, foi mais para resguardar eles. Trazer os meus filhos para um lugar onde eles possam ser anônimos.” Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert vivem em Portugal há cerca de dois anos. Os dois são pais dos gêmeos João e Francisco, e de Manoela.