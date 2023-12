Graciele Lacerda - Foto reprodução internet

Publicado 06/12/2023 11:25

A confusão envolvendo Graciele Lacerda e os integrantes da família Camargo teve uma grande reviravolta na Justiça a favor da noiva de Zezé Di Camargo. A novidade foi revelada pela colunista Fabíola Reipert, no "Balanço Geral", na última terça-feira (05).

Segundo informações divulgadas por Fabíola, Amabylle Eiroa, nora do cantor sertanejo, foi obrigada a deletar todas as postagens onde acusa Graciele de usar um perfil falso para atacá-la.

Vale lembrar que, à época das acusações, Zezé Di Camargo confirmou que sua companheira era a dona do perfil intitulado "Priscila", mas que teria criado apenas com o intuito de se defender das críticas nas redes sociais. “A gente é muito sacaneado, muito falado, falam mentiras da gente, tudo. Aí você vai lá uma hora e se defende de alguma coisa", disse ele para a colunista Fábia Oliveira, do "Metrópoles".

Graciele Lacerda, que em um primeiro momento optou por não se pronunciar, decidiu quebrar o silêncio e lamentou as críticas e ataques que estava recebendo de internautas. "Infelizmente estou sendo muito bombardeada, difamada, injustiçada, caluniada e é muito difícil a gente nesse momento ter uma sabedoria, uma estrutura psicológica", disse ela em um vídeo publicado, à época.