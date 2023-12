Jenny Miranda é mãe de Bia Miranda, vice-campeã de A Fazenda 14 - Reprodução: Instagram / PlayPlus

Jenny Miranda é mãe de Bia Miranda, vice-campeã de A Fazenda 14Reprodução: Instagram / PlayPlus

Publicado 06/12/2023 12:53 | Atualizado 06/12/2023 13:12

Bia Miranda usou as redes sociais para falar sobre o vídeo de despedida que Jenny Miranda, sua mãe, publicou na noite de terça-feira (06) durante uma crise. Afastada da ex-A Fazenda, a jovem revelou não ser a primeira vez que presencia essa situação.

"Bom, vocês sabem que eu sou nova, tenho 20 anos, e desde os meus sete passo por isso. Nessa idade eu estava presenciando um momento desses. Já perdi as contas de quantas vezes presenciei, de quantas vezes fiquei desesperada, mas se vocês querem números, já foram umas 200 vezes", iniciou.

Na sequência, a vice-campeã de "A Fazenda 14" reforçou que ajudava a mãe durante as crises mesmo sendo muito pequena e, por isso, não se assustou com a postagem sensível de Jenny. "Estou tão acostumada com isso, que já perdi as contas de quantas vezes já aconteceu", disse.

fotogaleria

Bia Miranda ainda afirmou que não acredita mais nas palavras da mãe. "Ela conseguia o que queria e não acontecia nada. E caso aconteça um dia, é aquela história do mentiroso: conta a mentira 10 vezes, quando chega na 11ª, ninguém acredita mais", disparou.

A ex-A Fazenda finalizou o relato pedindo para que o público pare de cobrá-la por um posicionamento a respeito de Jenny, já que as duas não são mais próximas. "Quero preservar minha saúde mental, que já não tenho muita por conta disso, presenciei coisas que crianças não tem que presenciar", concluiu.