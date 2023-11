Web resgatou entrevista em que Adriane Galisteu faz críticas a marido de Ana Hickmann - Reprodução Instagram

Publicado 15/11/2023 13:28 | Atualizado 15/11/2023 13:28

Ao que tudo indica Alexandre Correa está na lista de inimizades de Adriane Galisteu. A web resgatou o trecho de uma entrevista que a apresentadora de "A Fazenda" concedeu ao colunista Leo Dias, no qual ela revelou um desentendimento com o casal.



Ao ser perguntada se encontrou Ana após a briga, Adriane respondeu e demonstrou problemas com o marido da artista. "Não. Esse marido dela eu não quero encontrar. Ela eu não tenho nada contra. Agora o marido dela... não precisa, né?". Questionada sobre um pedido de desculpas, a loira fez uma reflexão. "Aí é diferente. Aí depende muito mais dele do que de mim. Mas Deus me livre, né? Que homem grosso!", criticou.

Ana registrou um boletim de ocorrência contra Alexandre no dia 11 de novembro, relatando ter sofrido violência doméstica e lesão corporal. O caso reacendeu a situação antiga envolvendo Adriane. Em 2012, Galisteu disse uma frase infeliz, afirmando que Hickmann "seria uma pessoa melhor se tivesse um filho".