Luana Piovani respondeu seguidores sobre procedimentos estéticos - Reprodução Instagram

Luana Piovani respondeu seguidores sobre procedimentos estéticos Reprodução Instagram

Publicado 15/11/2023 09:14 | Atualizado 15/11/2023 09:48

Luana Piovani roubou a cena ao publicar novas fotos no Instagram nesta quarta-feira (15). Conhecida pelo seu jeito sincero nas redes sociais, a atriz, de 47 anos, apareceu toda produzida e teve a beleza exaltada pelos seguidores.

Luana surgiu usando batom vermelho, que realçava sua boca para os cliques. "Toma, toma, toma", escreveu na legenda da publicação, acrescentando as hashtags "boca de quem beija" e "delícia". Nos comentários, os fãs não pouparam elogios e Luana aproveitou para interagir com os internautas.

Usuários comentaram que Luana não havia feito procedimentos estéticos, diferentemente de outras famosas. Porém, prontamente, Piovani avisou que já fez, sim, alguns.

"É tão bom ver uma mulher famosa que ainda não se rendeu aos procedimentos estéticos", disse uma. "Me rendi, sim", afirmou Luana. "Tão bela, tão natural como a luz do dia. Parabéns por ser essa beleza natural e sem procedimentos estéticos", falou outra. "Com procedimentos estéticos, porém, bem feitos", destacou a artista.

"A beleza sem filtro, sem procedimentos. Parabéns, bela", acrescentou uma terceira. "Com procedimentos, flor, mas na medida certa", declarou Luana.