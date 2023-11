Wanessa Camargo está separada do empresário Marcus Buaiz - Reprodução Instagram

Publicado 15/11/2023 08:28 | Atualizado 15/11/2023 08:31

O álbum de casamento de Wanessa Camargo e Marcus Buaiz foi encontrado em uma caçamba de lixo em Goiânia (GO). Quem achou o item de memórias do ex-casal foi um morador da cidade. Em entrevista ao "Balanço Geral", o almoxarife Marco Bilim contou como foi encontrar o item.

Segundo Marco, a sua intenção era devolver os registros para os respectivos donos. Fã de Wanessa, ele tentou contato com vários membros da família Camargo, mas não teve sucesso. "Eu queria devolver o álbum pra família, apesar do casamento deles ter acabado, eu queria devolver", disse.

Wanessa e Marcus oficializaram a união em 2007 em uma festa luxuosa para 700 convidados. Eles tiveram dois filhos, José Marcus e João Francisco. A cantora e o empresário anunciaram o término em maio de 2022.

Pouco tempo depois da separação, Wanessa assumiu romance com Dado Dolabella, com quem já teve um relacionamento no passado. Marcus também fez a fila andar e atualmente namora a atriz Isis Valverde.