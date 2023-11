Filhos de Carlos Alberto de Nóbrega falaram sobre acidente sofrido pelo pai - Reprodução Instagram

Publicado 15/11/2023 10:50 | Atualizado 15/11/2023 10:52

Carlos Alberto de Nóbrega está internado na UTI do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após sofrer uma queda na piscina de seu sítio no último sábado (11). Filha do humorista Maria Fernanda Nóbrega, conhecida como Mafe, usou as redes sociais para atualizar o quadro de saúde do pai.

"Recebi várias mensagens, tanto no meu WhatsApp como aqui no Insta, de pessoas perguntando como meu pai estava... Meu pai caiu no sábado lá no sítio e acabou se machucando, e domingo foi parar no hospital. Eu só fiquei sabendo ontem porque ele esconde o máximo que dá, então o meu irmão mais velho me ligou ontem e contou que ele estava internado", disse.

Segundo Mafe, ela achou que o pai tivesse piorado durante as horas que ficou sem falar com ele. "Descobri que tinha saído, porque recebi mensagens, fui dar uma olhada e vi notícias aumentando a situação. 'Carlos Alberto de Nóbrega está internado na UTI por um acidente doméstico'. Acidente doméstico correto, mas na UTI? Eu já fiquei desesperada", relatou.

Mafe aproveitou para desmentir a informação de que o comediante esteja na UTI. "Liguei pra ele... ele não está na UTI. Está em observação porque como ele bateu a cabeça, ele tem 87 anos, então tem que ficar fazendo vários exames para ver se esse sangramento não evoluiu, e graças a Deus tá igual desde domingo, então não evoluiu. Obrigada pelas mensagens de carinho", agradeceu.

Marcelo de Nóbrega também deu detalhes sobre o acidente. "Ele estava no sítio, mandou um vídeo para gente dançando na piscina, feliz da vida. Meia hora depois, ele disse que foi descer a escada que sai da sala de jantar para a piscina, tropeçou no chinelo e caiu", explicou à colunista Mônica Bergamo.

De acordo com Marcelo, Carlos Alberto tentou proteger o rosto com as mãos, mas acabou batendo a cabeça com força. "Ele teve um sangramento interno na cabeça bem leve, uma coisa pequena",afirmou.