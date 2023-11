Virgínia Fonseca e Viih Tube foram alvo de crítica na rede social - Reprodução Instagram

Virgínia Fonseca e Viih Tube foram alvo de crítica na rede socialReprodução Instagram

Publicado 15/11/2023 09:59

Virgínia Fonseca e Viih Tube estão sempre compartilhando a rotina diária de trabalho e cuidados com as filhas com os seguidores. Recentemente, a mulher do cantor Zé Felipe desativou os comentários em fotos das filhas, Maria Alice (2) e Maria Flor (1) após comentários maldosos.

"Existem pessoas que estão doentes e comentam coisas surreais. Não deixarei de postar, pois amo registrar momentos, mas postarei dessa forma! Espero que vocês, que gostam de nós, entendam", explicou a empresária.

Já Viih Tube não conseguiu ignorar mensagens desagradáveis sobre o peso da filha, Lua, de 7 meses, fruto da relação com Eliezer, e se manifestou. "Ela tem acompanhamento. Para a informação de vocês, ela tem pediatra, nutri, fisio, fono, gasro, então, assim, está ótima, né? Não quero saber sua opinião, eu não pedi e opinião sore o corpo de ninguém é bem vinda. Ela ainda é uma bebê, mas e se fosse mais velha e já entendesse? Vocês destruiriam o psicológico da minha filha. Falar mal de um bebê? Vocês estão mortos por dentro", disparou.

Uma internauta opinou sobre a exposição das crianças e criticou a mães famosas. "Quando será que Virgínia e Viih Tube vão parar de expor as filhas e de transformar a vida delas em reality? Mesmo elas sabendo que as filhas sofrem ataques, elas não abrem mão disso", criticou a usuária. O post viralizou na web.