Will Smith e Duane Martin, colegas de elenco da série 'Um Maluco no Pedaço' Foto: Reprodução/ Instagram

Publicado 15/11/2023 11:25 | Atualizado 15/11/2023 12:05

Hollywood está pegando fogo! Uma entrevista de Brother Bilaal, que se diz ex-assistente pessoal de Will Smith, caiu como uma bomba e está viralizando na web. Tudo porque ele afirma ter flagrado o ator fazendo sexo em um camarim com Duane Martin, colega de elenco na série 'Um Maluco no Pedaço'.



De acordo com Bilaal, durante as filmagens de uma produção não especificada, os produtores o encarregaram de evitar com que Smith desse os famoso "perdido", o que acabou acontecendo. Pressionado para achar o astro, o assistente acabou o encontrando no camarim do companheiro Duane Martin. E os dois estariam fazendo sexo naquele exato momento.

"Abri a porta do camarim de Duane e foi quando vi ele fazendo sexo anal com Will. Havia um sofá e Will estava curvado, Duane estava em pé matando-o, foi assassinato ali". afirma ele, citando um suposto sexo selvagem.

A entrevista foi dada a Tasha K, além da revelação bombástica, o homem comparou a parte íntima de Smith com um “dedinho do pé” e deu mais detalhes sobre o suposto momento.